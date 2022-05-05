Valerien Ismael'den Fenerbahçe uyarısı!

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede alacağı üç puanla hem sıralamada üst sıralara yükselmek, hem de taraftarları önünde takımlarına bir derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Yöneticiler bu konuda futbolcularla özel görüşmeler yaparken, teknik direktör Valerien Ismael de derbi maçın önemini takımına şu sözlerle özetledi:



"DERBİ BELİRLEYİCİ OLACAK"



"Hepimiz sıkıntılı bir süreçten geçtik ve ligin sonuna yaklaştık. Sezonu istediğimiz yerde tamamlayamazsak da, Fenerbahçe karşılaşması birçok konuda belirleyici olacak. Birincisi, ligi ilk 5 içinde bitirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İkincisi, bu maçtaki performansınız, yeni sezonda burada olup olmayacak oyuncular için belirleyici olacak. Bu nedenle derbiye çıkarken, bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Bu maçı sizin kader maçınız."



"1 PUAN BİLE KAYBETMEK İSTEMİYORUM"



Fransız teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Benim görevde olduğum 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi aldık. Ama kalan maçlarda 1 puan kaybı bile istemiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın seneye Avrupa'da mücadele edecek olması hepimizin tek arzusu. Kolay değil, çünkü sadece bizim kazanmamız yetmiyor. Ancak biz üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirebilirsek, bu fırsatı yakalayabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum."





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