DELE ALLI OYNAMAK İSTİYOR

ISMAEL SÜRE VERECEK

DELE ALLI'DEN TARAFTARA MESAJ

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Dele Alli'nin bu maçta oynayıp oynayamayacağı belli oldu.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, mücadele öncesinde Dele Alli ile bir görüşme yaptı. Futbolcu, Fransız teknik adama oynamak istediğini ifade etti.Valerien Ismael'in henüz takımla çok az birlikte çalışan yıldız oyuncuya süre vermeyi planladığı ve futbolcunun, "Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dediği öğrenildi.Öte yandan İngiliz futbolcu, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve video ile siyah-beyazlı taraftarlara pazartesi akşamını işaret etti. Yıldız oyuncu 7,8 milyon takipçiye sahip hesabından, "Beşiktaş'a geldiğimden beri geçen 2 günlük harika deneyim... Pazartesi akşamı tüm taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadesine yer verdi.