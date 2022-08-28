Valerien Ismael'den Dele Alli ile özel görüşme!

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli ile teknik direktör Valerien Ismael, Sivasspor maçı öncesi özel bir görüşme yaptı. Ismael, yıldız oyuncu için kararını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den Dele Alli ile özel görüşme!
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28 Ağustos 2022 09:36
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Dele Alli'nin bu maçta oynayıp oynayamayacağı belli oldu.

DELE ALLI OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, mücadele öncesinde Dele Alli ile bir görüşme yaptı. Futbolcu, Fransız teknik adama oynamak istediğini ifade etti.

ISMAEL SÜRE VERECEK

Valerien Ismael'in henüz takımla çok az birlikte çalışan yıldız oyuncuya süre vermeyi planladığı ve futbolcunun, "Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dediği öğrenildi.

DELE ALLI'DEN TARAFTARA MESAJ

Öte yandan İngiliz futbolcu, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ve video ile siyah-beyazlı taraftarlara pazartesi akşamını işaret etti. Yıldız oyuncu 7,8 milyon takipçiye sahip hesabından, "Beşiktaş'a geldiğimden beri geçen 2 günlük harika deneyim... Pazartesi akşamı tüm taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadesine yer verdi.



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