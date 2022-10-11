Valerien Ismael'den Cenk Tosun kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, golcü futbolcu Cenk Tosun için kararını verdi. Tosun, Trabzonspor maçında ilk tercih değil.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael'den Cenk Tosun kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2022 09:36
Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor ile oynanacak maça çevrildi. Siyah-beyazlı takıma sezon başında transfer olan Cenk Tosun, Valerien Ismael'den bu maçta forma bekliyor.

CENK TOSUN 11 BEKLİYOR

Cenk Tosun bu sezon görev yaptığı 8 maçta oyuna sonradan dahil oldu. Golcü futbolcu düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.

ISMAEL'İN ÖNCELİĞİ DEĞİL

Ancak; Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında önceliği Cenk Tosun değil. Tosun'un maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'a imza attığında şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Cenk Tosun, bu sezon hiç 11'de görev yapmadı. Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile rekabet halinde olan Tosun, 83 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ