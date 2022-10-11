Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor ile oynanacak maça çevrildi. Siyah-beyazlı takıma sezon başında transfer olan Cenk Tosun, Valerien Ismael'den bu maçta forma bekliyor.
CENK TOSUN 11 BEKLİYOR
Cenk Tosun bu sezon görev yaptığı 8 maçta oyuna sonradan dahil oldu. Golcü futbolcu düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.
ISMAEL'İN ÖNCELİĞİ DEĞİL
Ancak; Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında önceliği Cenk Tosun değil. Tosun'un maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'a imza attığında şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Cenk Tosun, bu sezon hiç 11'de görev yapmadı. Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile rekabet halinde olan Tosun, 83 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı.
CENK TOSUN 11 BEKLİYOR
Cenk Tosun bu sezon görev yaptığı 8 maçta oyuna sonradan dahil oldu. Golcü futbolcu düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.
ISMAEL'İN ÖNCELİĞİ DEĞİL
Ancak; Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında önceliği Cenk Tosun değil. Tosun'un maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'a imza attığında şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Cenk Tosun, bu sezon hiç 11'de görev yapmadı. Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile rekabet halinde olan Tosun, 83 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı.