CENK TOSUN 11 BEKLİYOR

ISMAEL'İN ÖNCELİĞİ DEĞİL

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta gözler Trabzonspor ile oynanacak maça çevrildi. Siyah-beyazlı takıma sezon başında transfer olan Cenk Tosun, Valerien Ismael'den bu maçta forma bekliyor.Cenk Tosun bu sezon görev yaptığı 8 maçta oyuna sonradan dahil oldu. Golcü futbolcu düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.Ancak; Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in Trabzonspor maçında önceliği Cenk Tosun değil. Tosun'un maçın gidişatına göre oyuna dahil olması bekleniyor.Beşiktaş'a imza attığında şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Cenk Tosun, bu sezon hiç 11'de görev yapmadı. Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile rekabet halinde olan Tosun, 83 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı.