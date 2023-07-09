Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, siyah beyazlı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı!
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09 Temmuz 2023 16:37
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, siyah beyazlı kulüple ilgili konuştu.

Watford'da yöneticilerin antrenman tesislerinde olmasının kendisini zorlayıp zorlamadığıyla ilgili gelen soruya Ismael, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. En azından herkes antrenmanın yoğunluğunu, çalışma şeklimizi, günlük olarak yaptığımız işi hissedebilir ve ne yaptığımızı anlayabilirler. Ayrıca yöneticilerle de hemen kaynaşabiliyoruz." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Kulüp sahibinin antrenman sahasında olmasını büyük bir avantaj olarak görüyorum. Hem transferler için hem de ihtiyaçlarımız olan her şeyi konuşabileceğimiz bir ortamın olması her zaman iyidir." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Başarılı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta da iyi bir deneyim yaşadım. Watford'da yaşadığım yönetcisi durumunun aynısını orada da vardu. Bu bence olumlu bir şey. Teknik direktörler için iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

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