Valerien Ismael'den, Ahmet Nur Çebi'ye mesaj

Beşiktaş'ta geleceği tartışılan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'ye kendisine duyduğu güven nedeniyle teşekkür etti.



Fransız çalıştırıcının, Başkan Çebi'ye, "Takımı daha iyi hale getirmek ve şampiyonluğa ulaşmak için çok çalışıyoruz. Bana duyduğunuz bu güveni boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken Ismael bu haftaki Hatayspor mücadelesiyle yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, hem futbolcularla hem de teknik heyetle temas halinde. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret eden Çebi'nin desteğini ilettiği kaydedildi.





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