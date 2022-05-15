Valerien Ismael'den 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde 4 farklı ismi sahaya sürdü.
Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta ilk 11'de yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın yerine kaleci Emre Bilgin, Francisco Montero, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou forma giydi.
İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i:
Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta ilk 11'de yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın yerine kaleci Emre Bilgin, Francisco Montero, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou forma giydi.
İşte Beşiktaş'ın ilk 11'i:
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