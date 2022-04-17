Valerien Ismael'den 3 saniye kuralı

Ümraniye'de agresif görüntüsüyle dikkat çeken Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael, sürekli baskı istiyor ve oyuncularından topu en az 3 saniye içinde geri kazanmalarını bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den 3 saniye kuralı
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17 Nisan 2022 13:16
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Valerien Ismael 2 maçtaki başarısını antrenmanlara borçlu.

Geldiği günden bu yana 1 saati geçmeyen idmanlarda tüm futbolcular yüksek tempo yaparken, takımının gelişim göstermesiyle birlikte bu hafta çalışmalar 1.5 saate çıktı.

Ümraniye'de agresif görüntüsüyle dikkat çeken Fransız teknik adam, sürekli baskı istiyor ve oyuncularından topu en az 3 saniye içinde geri kazanmalarını bekliyor.

Yapılan hataları saha içinde tahtaya yazarak uyarılarda bulunan Ismael, tesislere getirttiği vinç ile idmanları yukarıdan kamera ile takip ettirip sonra da videoları kısa analizlerle öğrencilerine anlatıyor.  

 
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