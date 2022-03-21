En son İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'u çalıştıran ve şu an boşta olan Fransız teknik adam Valerien Ismael'in, siyah beyazlı ekibin eski yıldızı Mario Gomez'le görüştükten sonra Beşiktaş'a 'gelirim' dediği ortaya çıktı.



Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Önder Karaveli'nin geleceği ile ilgili durum netleşti. Deneyimli hocaya Hatayspor maçı öncesi yapılan toplantıda takımın başına yeni bir teknik adam getirmek için çalışma yapıldığı bilgisi iletildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, anlaşma sağladığı Valerien Ismael hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sunum yaptı. Çebi'nin yönetimiyle görüşerek son kararını vereceği öğrenildi. Başkan'ın onayı halinde Ismael hafta içi İstanbul'a gelecek.



ÖNDER KARAVELİ TEKNİK EKİPTE YER ALACAK



1 yılı opsiyonlu 2 sezonluk sözleşmeye imza atacak Fransız çalıştırıcı, ligde kalan 8 maçta da takımın başında yer alacak. Opsiyonu kullanma hakkı Beşiktaş'ta olacak. Yanında iki yardımcısını getirecek olan Ismael, senelik ise 750 bin Euro ücret verilecek. Deneyimli hocanın teklife 'Evet' demeden önce Wolfsburg'tan öğrencisi olan Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'i arayarak siyah-beyazlı kulüp ve İstanbul hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Bu arada Önder Karaveli sezon bitimine kadar teknik ekipte yer alacak. Yönetim, sonrası için de haziranda karar verecek.



3'LÜ SAVUNMA VAZGEÇİLMEZİ



* Son çalıştırdığı takım olan West Bromwich'ten geçtiğimiz ay ayrılan Valerien Ismael'in oyun sistemi 3'lü savunma üzerine kurulu. 3-4-3, 3-5-2 dizilişlerini benimseyen genç hoca, savunma düzenine geçişte zaman zaman 5'li sistemi de kullanıyor.

* Geçiş hücumunu seviyor ve ileri uçta pivot santrafor kullanıyor. Boğucu ön alan presine büyük önem veriyor. Görev yaptığı takımlarda fizik ve kondisyonu üst seviyede tutuyor. West Bromwich'te 126 kilometre koşu ortalaması tutturarak bu konudaki iddiasını ortaya koydu.



* Genç oyunculara daima önem ve şans veriyor. Oynattığı ekiplerde yaş ortalaması 24'ün altındaydı.



* West Bromwich, Barnsley'in başındayken Ismael'i 2 milyon Pound bonservis ödeyerek teknik direktörlüğe getirdi. Yeni görevine ligde 6 galibiyet ve 4 beraberlikle başladı. Ardından yaşanan düşüşle birlikte takımdaki bazı oyuncularla arası açılınca Fransız hoca, görevinden ayrıldı. 5. sırada bıraktığı West Bromwich şu anda 12. durumda.



* İlk çıkışını üç sezon önce LASK Linz'de yapan Valerien İsmael, Avusturya ekibi ile Avrupa Ligi'nde Sporting, PSV ve Rosenborg'un olduğu grubu lider tamamladı. Son 32 turunda Alkmaar'ı saf dışı bırakırken bir sonraki turda Manchester United'a elendi.





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