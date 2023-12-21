Valerien İsmael, Championship'te haftanın teknik direktörü oldu

2022/23 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu anda Watford'un başında olan Fransız teknik direktör Valerien İsmael, İngiltere Championship'te haftanın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien İsmael, Championship'te haftanın teknik direktörü oldu
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21 Aralık 2023 10:46
Son güncelleme 21 Aralık 2023 10:50
2022/23 sezonunun ilk aylarında Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilen Fransız teknik direktör Valerien İsmael, İngiltere'da başarılı bir grafik çiziyor.

İngiltere Championship'te çalıştırdığı Watford takımıyla Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren 48 yaşındaki çalıştırıcının ekibi, bu hafta konuk olduğu Preston'ı 5-1 mağlup ederek önemli bir 3 puana imza attı.

Bu galibiyetle birlikte Valerien İsmael, haftanın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.
Valerien İsmaelli Watford, topladığı 31 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

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