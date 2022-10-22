ISMAEL'DEN UYARILAR

"CESUR OYNAMANIZI İSTİYORUM"

YOĞUN PRES İSTEĞİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'den futbolcularına uyarılar geldi.Valerien Ismael'e göre takımının en büyük sıkıntısı ise kararsızlık. Siyah-beyazlı oyuncular çabuk ve doğru karar veremedikleri için pek çok gol pozisyonu kaçarken, Fransız çalıştırıcı oyuncularına uyarılar yaptı."Sizden cesur oynamanızı istiyorum diyen Valerien Ismael, "Dünyanın en iyi forvetleri de gol kaçırır. Benim sizden ilk istediğim saha içinde hızlı karar vermeniz ve asla pes etmemeniz" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in hafta içindeki çalışmalarda antrenmanın başından sonuna kadar oyuncularına sürekli olarak çok koşmaları ve pres yapmaları konusunda uyarılarda bulunması da dikkati çekti.