Valerien Ismael: 'Bu kabul edilemez!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.



Ismael, "Henüz daha tatile çıkmadık. Bu oyunu yüzde 80 ile oynayamayız. Önemli bir Fenerbahçe maçı var. Forma giyen herkes elinden geleni vermeli. Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Takımı tebrik ederim." sözlerini kullandı.



Açıklamalarını sürdüren genç teknik direktör, "Bu maçta 10 numara ile oynadık. Bloklar arasında daha fazla topla buluştuk. Çift santrforla oynadık, daha baskılıydık. Rakipler, bize karşı daha farklı oynamaya başladı ve biz de bunu yaptık. Sonuç aldık." değerlendirmesinde bulundu.



Fransız teknik adam son olarak gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Valentin Rosier için ise, "Valentin Rosier o sarı kartı görmeyebilirdi. Bu kabul edilemez. Sistem için çok önemli. Hatta en önemli oyuncumuz." dedi.





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