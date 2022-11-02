Valerien Ismael: 'Beşiktaş'ı strese sokmam'

Siyah-Beyazlılar'ın Hatayspor'a 2-1'lik sonuçla kaybetmesi sonrasında görevine devam edemeyen teknik direktör Valerien Ismael'in durumuyla ilgili olarak kulübün en yetkili isimlerinden biri olan Ceyhun Kazancı'dan açıklama geldi.



Beşiktaş 'taki sportif direktörlük görevine devam eden Kazancı, "Valerien Ismael için Hatayspor maçı çok belirleyici oldu. Ismael ile maçın ardından konuştum. Kendisi, 'Devre arasında lig lideriydik. Maç bitiminde 6. sıraya geriledik. Tribünler, sıradaki iç saha maçında haklı olarak bana tepki gösterecektir. Bu durum, oyunculara da olumsuz yansır. Kendim için Beşiktaş gibi büyük bir camiayı strese sokmam. Futbol bu... Bazen çok istersiniz ama bazı şeyleri değiştiremezsiniz" ifadelerini kullandı" dedi.



