Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael yeni sezon için kadro planlamalarına şimdiden başlarken, kalacak ve gidecek isimleri belirliyor. Bu bağlamda, Fransız teknik adamın kalmasını istediği isimlerden biri de Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi...



Ismael, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmede Belçikalı forvetin kalmasını istedi. Batshuayi'nin genç ve dinamik bir isim olduğunu, performansının da üst düzey olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:



"Batshuayi tipinde oyuncu bulmak çok zor. Fransa, İspanya, Portekiz liglerinden takip ettiğim bazı golcüler var ama Batshuayi içlerinde en gelişmişi ve tecrübelisi. Kulübün ekonomik imkanları uygun olursa Chelsea ile konuşup Beşiktaş'a kazandırmalıyız" dedi. Kazancı da Ismael ile aynı fikirde olduklarını ve Batshuayi'nin bonservisinin alınması konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.



