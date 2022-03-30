Valerien Ismael, Batshuayi için kararını verdi!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in 3'lü sistemde oynayacağını açıklamasının ardından Belçikalı yıldızı kullanmak istemediğini yönetime ilettiği iddia edildi.



Michy Batshuayi'nin bileti kesildi! Beşiktaş'ta yeni Teknik Direktör Valerien Ismael göreve başlarken, oyun sistemi de "3-4-3"e çevrilecek. Genç çalıştırıcı, bu formasyonda Belçikalı futbolcuyu düşünmediğini söyledi.



MICHY BATSHUAYI, ISMAEL'DEN ONAY ALAMADI



Siyah-beyazlı kulüpte Önder Karaveli yerine hocalığa Valerien Ismael getirilmişti. Alman basını, bu hamle sonrasında Batshuayi'nin geleceğini masaya yatırdı.



Alman basınında yer alan habere göre; Valerien Ismael'in şimdiden takımı "3-4-3" sistemine alıştırmaya çalıştığını, ayrıca gelecek sezon için de kadro planlamasına başlandığını yazdı. Fransız hocanın, Batshuayi'nin bu sistemde faydalı olamayacağını düşündüğünü ve bu sebeple yönetime olumsuz rapor sunduğu kaydedildi.



MICHY BATSHUAYI'NIN İSTATİSTİKLERİ GÜNDEM OLDU



Haberin devamında, "Batshuayi, geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş'a Chelsea'den kiralandı. Doğal olarak beklentiler büyüktü. Beşiktaş taraftarları, o geldiğinde çok heyecanlanmıştı. Aslında sadece istatistiklere bakıldığında Batshuayi oldukça iyi bir grafik çizdi. Ancak burada olduğu gibi istatistikler tek başına yeterli olmaz. Çünkü Batshuayi, attığından çok daha fazlasını kaçırdı ve bunun bedeli de oldukça ağır oldu. Batshuayi'nin muhtemelen Beşiktaş'ta geleceği yok."





BATSHUAYI KİRALANMAK İSTEMİYOR



Sezonun bitimine çok az kaldı. Belçika basınındaki haberlere göre de sezonun ardından Batshuayi'nin Beşiktaş defteri kapanacak.



Yönetim, onunla ilgili yeni bir girişimde bulunmayı düşünmüyor. Ayrıca yıllardır değişik takımlara kiralanan Batshuayi'nin de ne yapacağı merak konusu.



Belçikalı futbolcunun artık bonservisiyle birlikte sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği biliniyor. Ancak bu takım büyük bir ihtimalle Beşiktaş olmayacak.





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