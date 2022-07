Geçen sezonun izlerini silmek isteyen Beşiktaş yeni sezona umutla bakıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında saha içinde futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantıda isteklerini sıralarken ciddi uyarılarda bulundu. Tempolu oyun ve rakibe sahanın tüm bölgelerinde baskı uygulanması konusunda çok ısrarcı olan Fransız hoca tüm futbolculardan oyun planına sadık kalmalarını istedi.



"GOLLÜK POZİSYONLARDA ACIMASIZ OLUN"



Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Oyunda tempoyu kesinlikle düşürmeyin. Her yerde şiddetli baskı yapın, cezayı kesin, özellikle gollük pozisyonlarda acımasız olun. Rakibe ilk basan topu kapamazsa arkasındaki oyuncu desteği gelecek. Birbirinize yakın ve kademeli oynayın, hatlar arasında boşluk olmasın. Orta sahayı her zaman iyi kullanmalıyız. Önümüzdeki sezon çok tempolu bir oyun istiyorum. Herkes ona göre kendini hazırlasın" dedi. Valerien Ismael, takımın kamptaki çalışma arzusu ve temposundan memnun olduğunu da belirtti.



"İSTEĞİNİZ VE TEMPONUZDAN MEMNUNUM"



Öte yandan Ismael, "Sizden çok koşmanızı ve çok hareketli olmanızı istiyorum. Rakip ataklarda kimi zaman adam adama, kimi zaman alan savunması yapacağız. Evet, kamp dönemi zor olacak ama bu zorluklardan sonra hedeflediğimiz başarılara ulaşabiliriz. Şu an için iyi gidiyoruz, çalışma isteğiniz ve temponuzdan memnunum" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ