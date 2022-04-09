Valerien Ismael: '90 dakika dikkat, 90 dakika disiplin'

Türkiye'deki ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında takımına sadece tempolu futbol değil, taraftara göze hoş gelen bir oyun da oynattıran Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, aynı oyunu bugünkü Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde istedi.



Maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı taktik toplantılarda, Vodafone Park'taki ilk maçından galibiyetle ayrılmanın sadece kendisini değil tüm Beşiktaş taraftarını da mutlu edeceğini söyleyen Fransız teknik adamın, "Trabzonspor karşısında oyun olarak olumlu işler yaptık. Ama üç puanı alamadıktan sonra çok fazla sevinemiyoruz. Bu hafta uzun zamandır özlenen galibiyetle birlikte kendi taraftarımızın önünde yine iyi ve tempolu futbol oynayarak yeni bir dönemi başlatmak zorundayız" diye konuştuğu öğrenildi.



Disiplin vurgusu



Beşiktaş'a geldiği günden beri tüm takımın antrenmanlarda gösterdiği performansı da çok iyi bulduğunu söyleyen Valerien Ismael'in son olarak, "Bu haftaki rakibimiz geçen haftaki rakibimizden çok daha farklı bir ekip. Bu nedenle 90 dakika boyunca çok dikkatli olmak zorundayız. Rakip savunmayı geçebilmenin yanında son vuruşlarda da sıkıntı yaşayabiliriz ama taktik ve oyun disipline bağlı kalırsak başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandığı bildirildi.





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