Valerien Ismael: '3 puanı istiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama yaptı.



Valerien Ismael yaptığı açıklamada, "Geri dönmek güzel. Hepimiz bir aradayız bu önemli. Bu maç özelinde gerekli bilgileri oyuncularımızla paylaştık." dedi.



Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarımız en iyi, ateşli taraftardır. İçeride oynamak bizim için zevk olmuştur. Bu enerjiye 3 puanla geri dönüş sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.





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