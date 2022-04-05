Valerien Ismael 3 ismin üstünü çizdi!

Trabzonspor maçından kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğuna oturan Valerien İsmael, takıma yaptığı dokunuşlarla ve yeni sistemi ile etkisini gösterdi.



Fransız teknik adam, gelir gelmez koyduğu kurallar ve teknolojik hamleleri ile değişime başlarken özellikle maçın devre arasında yaptığı anında müdahale ile takımın eksiklerini düzeltti.



Teknik ekibinin bir bölümü maçı tribünden takip ederken yaptıkları kayıtlar ve aldıkları notları devre arasında Valerien İsmael'e ulaştırdı.



Bu veriler ışığında takımına seslenen ve ilk yarıdaki tüm eksikleri oyuncularına anlatan İsmael, sonrasında da tribünde oturan kurmaylarının canlı verilerinden kulaklık aracılığı ile yararlanıp takıma müdahale etti.



OYUNCULAR İDMANA HAZIR GELİYOR



46 yaşındaki teknik adam sezonun kalan bölümünde takımın ne şekilde çalışacağı, hangi antrenmanları yapacağını da önceden programladı.



1 aylık çalışma programı hazır olan siyah-beyazlılarda, futbolcular antrenman günü ne şekilde çalışmanın yapılacağını önceden biliyor ve buna göre hazırlanıyor.



TAKIMA TALİMAT: KAHVALTIDA BULUŞALIM!



Tesislerde disiplini, takım içerisinde de birlikteliği artırmayı arzu eden deneyimli hoca, buna da bir çözüm buldu.



Personelden sabah 11.00'de yapılan antrenmanın tam 2 saat öncesinde hazır olmasını isteyen Beşiktaş'ın hocası, futbolcularından da her idmandan 1 saat önce tesiste hazır olmalarını istedi.



Sabah kahvaltılarının hep beraber yapılmasını belirten İsmael, takımın birlikteliği için çeşitli organizasyonlar da planlıyor.



ÜÇ İSMİN ÜZERİNİ ÇİZDİ!



Siyah-Beyazlıların yeni teknik adamı Valerien İsmael, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuların performansına göre yönetimle yapacağı görüşmede kalmasını ya da devam etmek istemediği isimleri iletecek.



Buna göre sözleşme yenileme görüşmelerinde değişiklikler olabilir. Ancak 3 isim şimdiden gözden çıkarıldı ve yeni teklif yapılmayacak. Beşiktaş formasını uzun yıllardır terleten Oğuzhan Özyakup ile birlikte Gökhan Töre ve Mehmet Topal yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular.





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