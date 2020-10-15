Valentino Rossi koronavirüse yakalandı

İtalyan motosikletçi Valentino Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA
Valentino Rossi koronavirüse yakalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2020 21:11
İtalyan motosikletçi Valentino Rossi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Twitter'dan açıklamada bulunan 41 yaşındaki Rossi, "Bu sabah uyandığımda kendimi iyi hissetmiyordum. Kemiklerim ağrıyordu ve ateşim vardı. Sonrasında testimin pozitif çıktığını öğrendim. Aragon'daki yarışı kaçıracağım için üzgünüm. Doktor tavsiyelerine uyuyorum. Umarım kısa zamanda iyileşirim." ifadelerini kullandı.

Yedi şampiyonluğunun bulunduğu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Monster Energy Yamaha takımı adına yarışan Rossi, bu sezon 58 puan toplayarak sürücüler klasmanında 13. sırada yer aldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için