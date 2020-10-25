Valentine Rosier'de siftah bekleyişi

Kara Kartal'ın yeni sağ beki Valentin Rosier, Siyah-Beyazlı formayla ilk resmi maçına 26 Ekim Pazartesi günü Denizlispor karşısında çıkacak.

Valentine Rosier'de siftah bekleyişi
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25 Ekim 2020 13:23
Beşikaş'ın yeni transferlerinden Valentine Rosier, ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor...

Milli ara ve bay haftası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada oldukça iyi hazırlanan tecrübeli futbolcu, Denizli sınavıyla birlikte görevi alıp ardından sezon başarılı bir şekilde formasını terletmeyi hedefliyor. Sağ bek hattında alternatifi bulunmayan Rosier, Denizli karşısında savunmadaki görevine ek olarak hücum hattında da etkili olmaya çalışacak.



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