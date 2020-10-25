Valentine Rosier'de siftah bekleyişi

Beşikaş'ın yeni transferlerinden Valentine Rosier, ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor...
Milli ara ve bay haftası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada oldukça iyi hazırlanan tecrübeli futbolcu, Denizli sınavıyla birlikte görevi alıp ardından sezon başarılı bir şekilde formasını terletmeyi hedefliyor. Sağ bek hattında alternatifi bulunmayan Rosier, Denizli karşısında savunmadaki görevine ek olarak hücum hattında da etkili olmaya çalışacak.
Milli ara ve bay haftası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada oldukça iyi hazırlanan tecrübeli futbolcu, Denizli sınavıyla birlikte görevi alıp ardından sezon başarılı bir şekilde formasını terletmeyi hedefliyor. Sağ bek hattında alternatifi bulunmayan Rosier, Denizli karşısında savunmadaki görevine ek olarak hücum hattında da etkili olmaya çalışacak.