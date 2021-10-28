Valentine Ozornwafor, Belçika'da kayboldu

Galatasaray'ın Belçika'nın Charleroi takımın gönderdiği Valentine Ozornwafor hiç süre alamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valentine Ozornwafor, Belçika'da kayboldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2021 12:21
Valentine Ozornwafor'u 2.5 sene önce Nijerya'nın Enyimba takımından transfer eden Galatasaray, o tarihten sonra oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık olarak iki farklı takıma gönderdi ancak beklentiler boşa çıktı.

Hiçbir maçta forma giyemedi

Almeria'ya 2019-20 sezonunda giden Nijeryalı futbolcu sadece 5 maçta forma giydi. Bu sezon başı ise Belçika'nın Charleroi takımına giden Ozornwafor şu ana kadar hiç oynamadı, bir dakika bile süre alamadı.

Galatasaray'la sözleşmesi 2023'e dek

Bir sezonluğuna Charleroi'ya giden 22 yaşındaki savunma oyuncusu İspanya'nın ardından Belçika'da da tecrübe kazanacağı maçları oynamakta sıkıntı çekti. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2022-23 sezonu sonunda bitiyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.