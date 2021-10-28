Valentine Ozornwafor, Belçika'da kayboldu

Valentine Ozornwafor'u 2.5 sene önce Nijerya'nın Enyimba takımından transfer eden Galatasaray, o tarihten sonra oyuncuyu tecrübe kazanması için kiralık olarak iki farklı takıma gönderdi ancak beklentiler boşa çıktı.



Hiçbir maçta forma giyemedi



Almeria'ya 2019-20 sezonunda giden Nijeryalı futbolcu sadece 5 maçta forma giydi. Bu sezon başı ise Belçika'nın Charleroi takımına giden Ozornwafor şu ana kadar hiç oynamadı, bir dakika bile süre alamadı.



Galatasaray'la sözleşmesi 2023'e dek



Bir sezonluğuna Charleroi'ya giden 22 yaşındaki savunma oyuncusu İspanya'nın ardından Belçika'da da tecrübe kazanacağı maçları oynamakta sıkıntı çekti. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2022-23 sezonu sonunda bitiyor.





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