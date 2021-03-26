Valentin Rosier'in menajerinden açıklama

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'in menajerinden açıklama geldi.

Abone Ol
Valentin Rosier'in menajerinden açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2021 11:57
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş yönetimi milli arada iç transfer konusunu halletmek istiyor…

Rachid Ghezzal gibi Valentin Rosier'in işini bitirmek de getiren Erdal Torunoğulları'na kalmış durumda. Rosier'in menajeri Stephane Canard, kendisine sorulan "Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusuna, "Dosya üzerinde çalışılıyor" diye cevap vermekle yetindi. Gelen bilgiler ise Torunoğulları'nın, Fransız oyuncunun menajeri Canard'ı İstanbul'a davet ettiği yönünde.

Fransa'da devam eden karantinanın sona ermesinden sonra menajer Stephane Canard'ın İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.

SPORTING'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Sporting sportif direktörü Hugo Viana ise kirada olan oyuncuların geleceği ile ilgili soruya, "Bazıları için bulundukları takımlardan bize talepler geldi. Onları değerledirmeye başladık" cevabını verdi. Ancak oyuncu ismi vermedi.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.