Valentin Rosier'in menajerinden açıklama

Beşiktaş yönetimi milli arada iç transfer konusunu halletmek istiyor…



Rachid Ghezzal gibi Valentin Rosier'in işini bitirmek de getiren Erdal Torunoğulları'na kalmış durumda. Rosier'in menajeri Stephane Canard, kendisine sorulan "Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusuna, "Dosya üzerinde çalışılıyor" diye cevap vermekle yetindi. Gelen bilgiler ise Torunoğulları'nın, Fransız oyuncunun menajeri Canard'ı İstanbul'a davet ettiği yönünde.



Fransa'da devam eden karantinanın sona ermesinden sonra menajer Stephane Canard'ın İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.



SPORTING'DEN AÇIKLAMA



Bu arada Sporting sportif direktörü Hugo Viana ise kirada olan oyuncuların geleceği ile ilgili soruya, "Bazıları için bulundukları takımlardan bize talepler geldi. Onları değerledirmeye başladık" cevabını verdi. Ancak oyuncu ismi vermedi.







