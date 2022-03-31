Valentin Rosier yeni sisteme adapte oldu!

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Valentin Rosier, vatandaşı olan yeni teknik direktör Valerien Ismael'in yeni sistemine idmanlarda gösterdiği performansla ne kadar uyum sağladığını gösteriyor.
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine kısa sürede adapte olan tecrübeli futbolcu, yüksek idman grafiğiyle hocasını mutlu ediyor.
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine kısa sürede adapte olan tecrübeli futbolcu, yüksek idman grafiğiyle hocasını mutlu ediyor.