Valentin Rosier: "Taraftarın beni istemesi güzel"

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, 1-0 kazandıkları Ankaragücü maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Valentin Rosier: 'Taraftarın beni istemesi güzel'
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24 Aralık 2020 21:23
Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Ankaragücü'nü tek golle geçtikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Fransız oyuncu, "Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş taraftarı ayrılmanı istemiyor." şeklindeki bir mesaja da Rosier, "Bunu duymak çok güzel. Pozitif işler yapıyorum ki böyle bir sevgi var. Transferimle menajerim ve kulüpler ilgilenir. Bunları duymak güzel ama ben işime odaklanıyorum." cevabını verdi.



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