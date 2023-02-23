Valentin Rosier, Rachid Ghezzal'ı iple çekiyor

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın geri dönüşü en çok Valentin Rosier'i etkileyecek.



Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı tamamen geçen Rachid Ghezzal'a yeni transfer gözüyle bakıyor. Sezon başında yaşadığı ağır sakatlık sahalara dönüşünden sonra nüksettiği için ameliyat olan ve yaklaşık 3.5 ay forma giyemeyen Ghezzal formunu yakalamaya başladı. Aynı zamanda Ghezzal'ın dönüşünün savunmanın sağında görev yapan Valentin Rosier'i de ciddi şekilde pozitif etkilediği ve performansının arttığı belirtiliyor.



Beşiktaş'ın sağ beki ve kanadı olan iki oyuncu birlikte oynadığı dönemlerde üst düzey performanslarıyla göz doldurmuşlardı. Ancak özellikle Rosier'in, sağ kanatta önlü arkalı oynadığı Ghezzal olmadığında verimliliğinin düştüğü ve gerilediği de dikkat çekmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ