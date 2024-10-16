Valentin Rosier, Leganes'te ayın futbolcusu seçildi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier, takımı Leganes'te ayın oyuncusu seçildi.

Haber; Sporx.com
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Valentin Rosier, Leganes'te ayın futbolcusu seçildi
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16 Ekim 2024 15:16
Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedildikten sonra La Liga ekiplerinden Leganes'e transfer olan Valentin Rosier ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız futbolcu, takımında ayın futbolcusu seçildi.

LEGANES PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, Leganes formasıyla 9 maça çıktı ve 1 asist katkısı verdi.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

2022 yılında Sporting'den 4.8 milyon €'ya transfer edilen Rosier, siyah-beyazlı forma altında 126 maçta 6 gol ve 18 asist yapmıştı.

Savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanma sevincini yaşamıştı. Oyuncunun normal sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu. 

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