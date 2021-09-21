Valentin Rosier: 'Kart için üzgünüm'

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, maç sonunda Valentine Rosier kırmızı kart gördü.



60. dakikada ilk sarı kartını gören Valentin Rosier, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık'ı alkışladığı için ikinci sarı kartla cezalandırıldı.



Valentin Rosier, Beşiktaş'ın Altay ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.



ROSIER: "SAVAŞMAYA DEVAM"



Maç sonunda paylaşım yapan Fransız oyuncu, "Kart için üzgünüm ancak takım için savaşmaya devam edeceğim. Ben buyum." ifadelerini kullandı.



