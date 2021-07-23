Valentin Rosier'in gözü milli takımda

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'de önemli başarılara imza atmak isteyen Rosier'in, Fransa Milli Takımı kadrosuna da girmeyi hayal ettiği bildirildi.

Haber; Milliyet
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Valentin Rosier'in gözü milli takımda
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23 Temmuz 2021 08:13
Çok büyük fedakarlıklar yaparak Beşiktaş ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde ıslak imzayı atması beklenen Valentin Rosier'in, kendine hedef olarak Fransa Milli Takımı'nı koyduğu öğrenildi.

Kariyer planlamasındaki hedefleri için en uygun takımın Beşiktaş olduğunu çünkü buradaki sevginin kendisini daha da motive ettiğini belirten sağ bekin, geçen sezon yeni bir sayfa açtığını da sözlerine eklediği bildirildi.

Yeni sezona çoktan başlayan ve Beşiktaş'a gelir gelmez hazır bir şekilde idmanlarını devam ettirecek olan Fransız oyuncunun milli takım hedefi, Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyetini de memnun etti.



 


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