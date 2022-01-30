Valentin Rosier: 'Hedefimiz ikincilik'

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve dün takımla çalışmalara başlayan Valentin Rosier, bu sezonki hedeflerini açıkladı.



25 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ndeki tempo gerçekten yıpratıcı oldu. Bir türlü seri yakalayamadık. Bazı maçları çeviremedik. Yarışta geride kaldık. Sonuçta büyük takımı temsil etmenin gerçeği var, mümkün olduğu sürece en iyisi neresiyse orada bitireceğiz. Oyun olarak yükseldik. İkincilik gerçekçi hedef olabilir." ifadelerini kullandı.







