Valentin Rosier: "Hedefimiz ikincilik"

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, hedeflerinin ikincilik olduğunu söyledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier: 'Hedefimiz ikincilik'
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30 Ocak 2022 11:59
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve dün takımla çalışmalara başlayan Valentin Rosier, bu sezonki hedeflerini açıkladı.

25 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ndeki tempo gerçekten yıpratıcı oldu. Bir türlü seri yakalayamadık. Bazı maçları çeviremedik. Yarışta geride kaldık. Sonuçta büyük takımı temsil etmenin gerçeği var, mümkün olduğu sürece en iyisi neresiyse orada bitireceğiz. Oyun olarak yükseldik. İkincilik gerçekçi hedef olabilir." ifadelerini kullandı. 

 

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