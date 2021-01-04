Valentin Rosier, haftanın 11'ine seçildi

L'Equipe farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni seçerken, kadroya Valentin Rosier de girdi

Haber; Sporx.com
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Valentin Rosier, haftanın 11'ine seçildi
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04 Ocak 2021 14:52
Beşiktaş'ta sezon başında Sporting'den kiralanan Valentin Rosier, ülkesi Fransa'da da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

24 yaşındaki oyuncu Kayserispor maçındaki performansıyla haftanın en iyileri arasına girdi.

L'Equipe Gazstesi, farklı ülkelerde oynayan Fransız futbolculardan 'Haftanın 11'i'ni belirledi. Bu kadroda Beşiktaş'tan Rosier de yer aldı. İşte o kadro...





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