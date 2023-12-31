Valentin Rosier'e ikinci şans

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Valentin Rosier'e ikinci şans verilmesi gündemde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Valentin Rosier'e ikinci şans
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31 Aralık 2023 10:34
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile ilgili kararı yeni teknik heyet verecek.

Aboubakar, Suudi Arabistan kulüpleri ile görüşmesini sürdürürken Ghezzal'ın Bruno Genesio ile Lyon'da birlikte çalışmasına rağmen kalma ihtimali zor gözüküyor.

Onana'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GENESIO ŞANS VEREBİLİR

Rosier'in ise istediği teklifler gelmemesi halinde Beşiktaş'ta devam edebileceği öğrenildi. Fransız çalıştırıcının, vatandaşına ikinci bir şans vermesi bekleniyor.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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