Valentin Rosier döndü ama 19 dakika sahada kalabildi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında cezalı olduğu için oynayamayan Valentin Rosier, Göztepe deplasmanında geri döndü ama sadece 19 dakika sahada kalabildi.



Siyah-beyazlıların sağ kant oyuncusu Valentin Rosier, ilk sarı kartı 9. dakikada görev Valentin Rosier, 19. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



Valentin Rosier, maçın hakemi Ümit Öztürk'e ikinci sarı gerektirecek bir faul yapmadığını belirterek, kararın doğru olmadığını dile getirdi. Ancak karar değişmedi.



Beşiktaşlı Valentin Rosier bu sezon 4. kez kırmızı kart görmüş oldu.





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