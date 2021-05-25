Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier, Fransız basınına transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.



Bonserivisini tutan kulübü Sporting'e geri dönmesinin küçük bir olasılık olduğunu söyleyen Rosier, "Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, çok iyi bir antrenör. Ancak onun planlarında olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Bu sezon şampiyon oldular ve birbirini çok iyi tamamlayan bir kadroya sahipler." dedi.



"BEŞİKTAŞ OLMAZSA SPORTING'E GERİ DÖNERİM"



Fransız yıldız, "Henüz Ruben Amorim ile veya başka bir Sporting'li yetkiliyle konuşmadım. Beşiktaş ile sözleşme imzalayamazsam veya başka bir kulübe transfer olamazsam Sporting'e geri dönerim." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKAS İHANET OLUR"



Rosier, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imza atarsam Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarlarına ihanet etmişim gibi hissederim. Başka bir Türk kulübüne imza atmayı düşünemiyorum bile. Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum!" açıklamasını yaptı.



"FARKLI TEKLİFLERİ DE GÖRMEK İÇİN BEKLİYORUM"



Fransız sağ bek, "Menajerlerim uzun süredir Beşiktaş ile konuşuyorlar. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama güvencesinden önce bir karar vermek istemedim. Hala farklı teklifleri de görmek için bekliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.







