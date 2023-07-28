Valentin Rosier'den mesaj var!

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier sezona formda giriş yaptı. 26 yaşındaki futbolcu forma rekabetine hazırım dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Valentin Rosier'den mesaj var!
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28 Temmuz 2023 11:16
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier sezona müthiş başladı.

İki sezon önce kazanılan şampiyonlukta Rachid Ghezzal'la birlikte sağ kanadın bankosu olan başarılı futbolcu geride bıraktığımız sezonda inişli-çıkışlı performans sergilemişti.

Yeni sezon öncesinde de tekliflerin değerlendirileceği Rosier, Tirana maçındaki oyunuyla 'Rekabette varım' mesajı verdi.

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