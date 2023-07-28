Valentin Rosier'den mesaj var!

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier sezona müthiş başladı.
İki sezon önce kazanılan şampiyonlukta Rachid Ghezzal'la birlikte sağ kanadın bankosu olan başarılı futbolcu geride bıraktığımız sezonda inişli-çıkışlı performans sergilemişti.
Yeni sezon öncesinde de tekliflerin değerlendirileceği Rosier, Tirana maçındaki oyunuyla 'Rekabette varım' mesajı verdi.
İki sezon önce kazanılan şampiyonlukta Rachid Ghezzal'la birlikte sağ kanadın bankosu olan başarılı futbolcu geride bıraktığımız sezonda inişli-çıkışlı performans sergilemişti.
Yeni sezon öncesinde de tekliflerin değerlendirileceği Rosier, Tirana maçındaki oyunuyla 'Rekabette varım' mesajı verdi.