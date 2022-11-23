Valentin Delluc'tan Kapadokya'da bir ilk!

Speedflying'te dünyanın en iyilerinden biri olan Valentin Delluc, 'Fairy Flight' projesiyle Kapadokya'da bir ilke imza attı. 2 bin 600 metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakan Valentin Delluc, Kapadokya'daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdi. Gökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu. Bu deneyimi yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Delluc, ''Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Havadayken Kapadokya'nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz'' dedi.



Speedflying'te dünyanın en iyilerinden biri olan Red Bull sporcusu Valentin Delluc, 'Fairy Flight' projesiyle Kapadokya'da bir ilke imza attı. Sporculuk kariyerine serbest kayak ve yamaç paraşütüyle başlayan Delluc, kariyerinde ilk defa balondan atladı. 2 bin 600 metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakan Delluc, Kapadokya'daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdi. Gökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, speedflying sporunda bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu. Valentin Delluc, Kapadokya'nın ikonik simgelerinden Uçhisar Kalesi'nin yanısıra Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi uçuş mesafesinin kısa olduğu noktalarda da performansını sergiledi ve ilk defa bir video projesinde 'double barrel' hareketini yaptı.



''BU DENEYİMİ ÇOK SEVDİM''



Dünyanın sıra dışı noktalarından yaptığı atlayışlarla speedflying tutkunları tarafından merakla takip edilen Valentin Delluc, kendi sporunda bir ilke imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Delluc, ''Alışık olduğumdan daha farklı bir uçuş oldu. Yoğun ve stresliydi. Enerjimi de kontrol etmem lazımdı. Burası benim için yeni bir yerdi. Şartlar çok farklıydı. Daha kısa ve daha fazla teknik isteyen bir uçuştu. Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Ama bu deneyimi çok sevdim. Havadayken Kapadokya'nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz'' diye konuştu.



''ÇOK ETKİLEYİCİ VE ZORLU BİR ATLAYIŞTI''



Balondan atladıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Delluc, ''Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir anda hızlanabilirdim ve o anda ipleri hızlıca çekersem kanatlar içeriye kıvrılabilirdi. Bu yüzden çok dikkat etmem gerekiyordu. Zorlu bir atlayış olduğu için sırtımda yedek paraşüt ve özellikle bu proje için yapılan dizlerimde koruyucu bir sistem vardı. Benim için heyecan verici bir deneyim oldu'' dedi.

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