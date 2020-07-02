Valencia'nın sahibinin kızı: 'Kulüp bizim, istediğimizi yaparız'

Valencia son dönemde başarısız sonuçlar ile çalkalanıyor. Kulübün taraftarları ve medya ise durumun sorumlusu olarak kulübün sahibi olan iş adamı Peter Lim'i seçti.
Alınan kötü sonuçlar sonrası 29 Haziran'da, teknik direktör Albert Selades'in görevine son verildi. Selades'in ayrılığı ile beraber bu, Valencia'da 2014 yılında Peter Lim'in kulübü satın almasından sonraki 6. teknik direktör ayrılığı oldu.
"İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ"
66 yaşındaki Peter Lim'in kızı Kim Lim, Valencia taraftarından uğradığı hakaretlere dayanamadı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımda infial yaratan ifadeler kullandı.
Kim Lim yaptığı paylaşımda; "Bazı Valencia taraftarları bana ve aileme hakaretler etti. Taraftarlar şunu anlamıyor mu? Bu bizim kulübümüz ve onunla ne istersek yaparız." yazdı.
Kim Lim, bu paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra sildi.
La Liga'da 33. hafta sonunda Valencia 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Valencia, ligdeki son 3 maçını kaybetti.
Alınan kötü sonuçlar sonrası 29 Haziran'da, teknik direktör Albert Selades'in görevine son verildi. Selades'in ayrılığı ile beraber bu, Valencia'da 2014 yılında Peter Lim'in kulübü satın almasından sonraki 6. teknik direktör ayrılığı oldu.
"İSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ"
66 yaşındaki Peter Lim'in kızı Kim Lim, Valencia taraftarından uğradığı hakaretlere dayanamadı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımda infial yaratan ifadeler kullandı.
Kim Lim yaptığı paylaşımda; "Bazı Valencia taraftarları bana ve aileme hakaretler etti. Taraftarlar şunu anlamıyor mu? Bu bizim kulübümüz ve onunla ne istersek yaparız." yazdı.
Kim Lim, bu paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra sildi.
La Liga'da 33. hafta sonunda Valencia 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Valencia, ligdeki son 3 maçını kaybetti.