Valencia'nın sahibinin kızı: 'Kulüp bizim, istediğimizi yaparız'

Valencia son dönemde başarısız sonuçlar ile çalkalanıyor. Kulübün taraftarları ve medya ise durumun sorumlusu olarak kulübün sahibi olan iş adamı Peter Lim'i seçti.Alınan kötü sonuçlar sonrası 29 Haziran'da, teknik direktör Albert Selades'in görevine son verildi. Selades'in ayrılığı ile beraber bu, Valencia'da 2014 yılında Peter Lim'in kulübü satın almasından sonraki 6. teknik direktör ayrılığı oldu.66 yaşındaki Peter Lim'in kızı Kim Lim, Valencia taraftarından uğradığı hakaretlere dayanamadı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımda infial yaratan ifadeler kullandı.Kim Lim yaptığı paylaşımda; "" yazdı.Kim Lim, bu paylaşımı yaptıktan kısa süre sonra sildi.La Liga'da 33. hafta sonunda Valencia 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Valencia, ligdeki son 3 maçını kaybetti.