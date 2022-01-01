Valencialı Ekvador, Hollanda karşısında!

Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında cuma günü Hollanda ile Ekvador karşılaşacak.

Valencialı Ekvador, Hollanda karşısında!
2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında cuma günü Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

Yarınki karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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