Valencia yönetimi yeni Mestalla için kolları sıvadı!

İspanya'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın 15 yıldan fazladır inşaatı tamamlanamamış bir 'hayalet stadyumu' var.
2010 yılında tamamlanması düşünülen ancak dokunulmadan bırakılan yeni stadyum için Valencia yönetimi harekete geçti.
"GURUR KAYNAĞI OLACAK"
Maddi kriz sebebiyle tamamlanamayan stat için kulubün ortaklarından Mark Fenwick, 2022 yılında, "Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimizi herkes kabul etmeli ancak kemer sıkma tekniği, bunun muhteşem, görkemli bir stadyum ve taraftarlar için gurur kaynağı olmayacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol ekibinin, stadyumu kısa süre içinde tamamlayıp, 2030 Dünya Kupası'nda bazı maçlara ev sahipliği yapma planlarının olduğu belirtildi.
"YA ŞİMDİ YA DA HİÇBİR ZAMAN"
Valencia Başkanı Lay Hoon Chan, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Yeni stadyum için ya şimdi ya da hiçbir zaman diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İlk etapta 66 bin kapasiteli yapılacak olan stadyumun daha sonra 70 bin kapasiteye çıkarılması planlanıyor.
2010 yılında tamamlanması düşünülen ancak dokunulmadan bırakılan yeni stadyum için Valencia yönetimi harekete geçti.
"GURUR KAYNAĞI OLACAK"
Maddi kriz sebebiyle tamamlanamayan stat için kulubün ortaklarından Mark Fenwick, 2022 yılında, "Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimizi herkes kabul etmeli ancak kemer sıkma tekniği, bunun muhteşem, görkemli bir stadyum ve taraftarlar için gurur kaynağı olmayacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol ekibinin, stadyumu kısa süre içinde tamamlayıp, 2030 Dünya Kupası'nda bazı maçlara ev sahipliği yapma planlarının olduğu belirtildi.
"YA ŞİMDİ YA DA HİÇBİR ZAMAN"
Valencia Başkanı Lay Hoon Chan, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Yeni stadyum için ya şimdi ya da hiçbir zaman diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İlk etapta 66 bin kapasiteli yapılacak olan stadyumun daha sonra 70 bin kapasiteye çıkarılması planlanıyor.