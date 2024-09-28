Valencia yönetimi yeni Mestalla için kolları sıvadı!

İspanya'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın 15 yıldan fazladır inşaatı tamamlanamamış bir 'hayalet stadyumu' var.2010 yılında tamamlanması düşünülen ancak dokunulmadan bırakılan yeni stadyum için Valencia yönetimi harekete geçti.Maddi kriz sebebiyle tamamlanamayan stat için kulubün ortaklarından Mark Fenwick, 2022 yılında,ifadelerini kullanmıştı.İspanyol ekibinin, stadyumu kısa süre içinde tamamlayıp, 2030 Dünya Kupası'nda bazı maçlara ev sahipliği yapma planlarının olduğu belirtildi.Valencia Başkanı Lay Hoon Chan, kısa süre önce yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.İlk etapta 66 bin kapasiteli yapılacak olan stadyumun daha sonra 70 bin kapasiteye çıkarılması planlanıyor.