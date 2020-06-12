Valencia Basket ve ASVEL Villeurbanne, Nando de Colo'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ediyor.



De Colo'nun Fenerbahçe ile bir sözleşmesi bulunsa da, İstanbul'daki durumunun net olmadığı ve Fransız oyuncunun Obradovic'in ayrılması, bütçenin düşürülecek olmasıyla nedeniyle ayrılabileceği vurgulandı. Bu duruma bağlı olarak Valencia Basket'in, De Colo'yu uzun zamandır renklerine bağlamak istediği ve ayrıca Fransa'nın EuroLeague'deki tek temsilcisi ASVEL'in de yıldız skorer için teklif yapacağı belirtildi.



De Colo, EuroLeague'de ortalama 15.9 sayı, 3.0 ribaund ve 3.0 asist ile, Basketbol Süper Ligi'nde ise maç başına 17.4 sayı, 3.4 asist ve 3.3 ribaundla oynuyor.



Nando De Colo, Fenerbahçe ile 2022 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.



