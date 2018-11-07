H Grubu 4. hafta mücadelesinde, evindeile karşı karşıya geldi. Mestella Stadı'nda oynanan mücadeleyi Valencia 3-1'lik skorla kazandı.Valencia'ya galibiyeti getiren goller, 14. ve 42. dakikalarda Mina ile 56. dakikada Soler'den gelirken, Young Boys'un sayısını 37. dakikada Assale kaydetti. Young Boys'ta Sanogo, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Valencia gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. Young Boys ise geçtiğimiz hafta Valencia'dan aldığı 1 puanla grubun dibinde kaldı.H Grubu'nun 5. haftasında Valencia deplasmanda Juventus ile karşılaşacakken, Young Boys ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.