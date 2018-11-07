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Valencia, üzerine düşeni yaptı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Valencia, evinde Young Boys'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve en azından UEFA Avrupa Ligi'ne devam etme yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Kaynak: Sporx.com
Valencia, üzerine düşeni yaptı
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07 Kasım 2018 22:46
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta mücadelesinde Valencia, evinde Young Boys ile karşı karşıya geldi. Mestella Stadı'nda oynanan mücadeleyi Valencia 3-1'lik skorla kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren goller, 14. ve 42. dakikalarda Mina ile 56. dakikada Soler'den gelirken, Young Boys'un sayısını 37. dakikada Assale kaydetti. Young Boys'ta Sanogo, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Valencia gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. Young Boys ise geçtiğimiz hafta Valencia'dan aldığı 1 puanla grubun dibinde kaldı.

H Grubu'nun 5. haftasında Valencia deplasmanda Juventus ile karşılaşacakken, Young Boys ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.



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