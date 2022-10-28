Valencia: 'Taraftarımız bizi ayağa kaldırdı'

Fenerbahçe'de Enner Valencia, 3-3 sona eren Rennes mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.



Ekvadorlu futbolcu, "Güzel bir maçtı. Rakibimiz bizi şaşırttı. Maçın böyle olacağını düşünmüyorduk, beklemiyorduk. İlk yarıda haklarını vermemiz gerekiyor. Biz de gücümüzü biliyorduk. 3-0'dan geri dönmeyi bildik." dedi.



"Şu bir gerçek ki, taraftarlarımız inanılmazdı. Destekleri için teşekkür ediyorum. 3-0'a gelince bizi ayağa kaldırdılar. İnanılmaz desteklediler. Maç boyunca geri gelebileceğimize inandık. Özellikle atmış olduğum golden sonra daha da çok inandık, takım ayağa kalktı. Geri gelmeyi başardık." sözlerini sarf eden Ekvadorlu golcü, kariyerinin en golcü sezonuna 5 gol kalmasının hatırlatılması üzerine, "Çok fazla istatistiklere, rakamlara bakmam. Benim için önemli olan takımın gelişerek devam etmesi. Her geçen gün daha da güçleniyoruz. Avrupa'daki maçlar çok zor oluyor. Çok konsantre olmak gerekiyor. Şimdi ligdeki maça bakmamız gerekiyor. O maç da zor olacak. Kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Valencia, grubun son haftasında Dinamo Kiev ile oynanacak maç için, "Dinamo Kiev zor bir rakip. Kısa sürede 4. maçımız olacak. İyi çalışan bir takım. Dinamo Kiev'i yenerek grubu lider bitirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.





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