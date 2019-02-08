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Valencia son nefeste final avantajını kaptı!

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Betis ile Valencia 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Valencia son nefeste final avantajını kaptı!
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08 Şubat 2019 00:50
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Betis ile Valencia karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında Loren Moron ile öne geçen Real Betis, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Joaquin ile Real Betis farkı 2'ye çıkardı. Valencia'da Denis Cheryshev 70. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Son sözü 90. dakikada Valencia'da Gameiro söyledi ve Real Betis ile Valencia 2-2 berabere kaldı. Rövanş maçı 28 Şubat'ta oynanacak.

 

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