Beraberliklere abona olan Valencia, bu sezon 12. maçında 9. beraberliğini aldı.

H grubu 3. haftasındakinda kazanan çıkmadı. Stade de Suisse'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Valencia 26. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçerken, Young Boys'a beraberliği getiren gol 55. dakikada penaltıdan Hoarau ile geldi.Bu sonucun ardından tek puanını Manchester United ile 0-0 berabere kaldıktan sonra alan Valencia 2 puana yükseldi. İlk 2 maçında Juventus ve Manchester United'a 3-0 mağlup olan Young Boys ise ilk puanını aldı.Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada Valencia evinde Young Boys'u konuk edecek.