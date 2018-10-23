  •  
    Terim'den Belhanda için ilk kez flaş itiraflar geldi
  •  
    İşte Schalke'nin kafilesi! Bir KAYIP daha verdiler
  •  
    Sol bek arayan Fener'in 10 yılını kurtaracak isim
  •  
    Ve Terim kararını verdi! Schalke 04 maçının 11'i
  •  
    Barış Alıcı'nın gerçeğini açıkladı! "Kaybederiz..."

Valencia şaşırtmadı: Yine beraberlik!

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında Young Boys ile Valencia sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Üst üste 4. maçından beraberlik ile 1 puan alan Valencia, 12. maçında 9. kez sahadan eşitlikle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Valencia şaşırtmadı: Yine beraberlik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2018 21:51
Şampiyonlar Ligi H grubu 3. haftasındaki Young Boys - Valencia maçında kazanan çıkmadı. Stade de Suisse'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Valencia 26. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçerken, Young Boys'a beraberliği getiren gol 55. dakikada penaltıdan Hoarau ile geldi. Beraberliklere abona olan Valencia, bu sezon 12. maçında 9. beraberliğini aldı.

Bu sonucun ardından tek puanını Manchester United ile 0-0 berabere kaldıktan sonra alan Valencia 2 puana yükseldi. İlk 2 maçında Juventus ve Manchester United'a 3-0 mağlup olan Young Boys ise ilk puanını aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftada Valencia evinde Young Boys'u konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için