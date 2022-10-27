Valencia, Rennes'i yine boş geçmedi

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Rennes filelerini ikinci maçta da havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Valencia, Rennes'i yine boş geçmedi
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27 Ekim 2022 23:23
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Rennes karşısında yine gol bulmayı başardı.

Ligde attığı gollerle bu sezon sık sık adından söz ettiren Ekvadorlu golcü, grupta oynadıkları 4 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.

Söz konusu karşılaşmalarda sadece Rennes filelerini havalandıran ve takımına deplasmanda 1 puanı getiren Valencia, ikinci golünü de maçın 42. dakikasında yine aynı takıma karşı attı.

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