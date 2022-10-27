Valencia, Rennes'i yine boş geçmedi

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Rennes karşısında yine gol bulmayı başardı.



Ligde attığı gollerle bu sezon sık sık adından söz ettiren Ekvadorlu golcü, grupta oynadıkları 4 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.



Söz konusu karşılaşmalarda sadece Rennes filelerini havalandıran ve takımına deplasmanda 1 puanı getiren Valencia, ikinci golünü de maçın 42. dakikasında yine aynı takıma karşı attı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ