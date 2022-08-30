Valencia, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları ve futbolcuları açıkladı.
Yapılan açıklamada Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'nın, Konyaspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
İşte yapılan açıklama:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Yapılan açıklamada Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'nın, Konyaspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
İşte yapılan açıklama:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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