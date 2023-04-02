Valencia: "Penaltıyı kaçırdım ve bittik"

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, kaybettikleri Beşiktaş derbisinden

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valencia: 'Penaltıyı kaçırdım ve bittik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 23:27
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Beşiktaş'a 4-2 kaybettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Valencia, "Kaçan penaltıdan sonra takım sahada konsantrasyonunu kaybetti. O an ne oldu bilmiyorum. Konsantrasyonumuz düştü ve rakip maçı kazandı." ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZ ÇOK DAHA ZOR"

Ekvadorlu oyuncu, "Maçtan önce de bu maçı kazanmanın önemini biliyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Şampiyonluk yolunda bu maç bizim için çok önemliydi. İşler bizim için daha zor. Hala daha çok maç var. Fenerbahçe'deyiz, bu nedenle sonuna kadar savaşmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery