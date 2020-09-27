Valencia: "Ödülümüzü alamadık"

Enner Valencia, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 0-0 biten maçı yorumladı.

Valencia: 'Ödülümüzü alamadık'
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27 Eylül 2020 21:45
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

İşte Valencia'nın sözleri:

"Çok önemli bir maçtı. Bizim için anlamı vardı. 3 puanı alıp geri dönmek istiyorduk. Çok konsantreydik. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydikı. Buradan ödülümüzü alamadık.

Taraftarlar için kulübün önemini biliyoruz. Ligin kulüp için önemini biliyoruz. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Bunun tabii ki farkındayız. Maç maç, tek tek bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağız."



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