Valencia'nın partneri Joao Pedro

Başakşehir karşılaşmasında 2 gol atarak galibiyeti getiren Fenerbahçeli Joao Pedro, İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Valencia'nın partneri Joao Pedro
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23 Nisan 2023 14:25
Fenerbahçe'de sezon başında Cagliari'den büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Joao Pedro, Başakşehir karşılaşmasında adeta yeniden doğmuştu.

Oyuna ikinci yarı giren ve attığı gollerle 2-1'lik galibiyetin mimarı olan Pedro, profesyonel kariyerinde ilk kez bir en üst lig karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olup iki kez ağları sallamıştı. Brezilya asıllı İtalyan yıldızın, bu performansı sonrası pazartesi günkü İstanbulspor karşılaşmasında Enner Valencia ile birlikte forvette oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu ikili ligde daha önce 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkmışlardı.

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