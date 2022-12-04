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Valencia Maratonu'nda Kaan Kigen Özbilen 5. oldu

İspanya'da düzenlenen Valencia Maratonu sona erdi. Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, organizasyonu 5. sırada tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Valencia Maratonu'nda Kaan Kigen Özbilen 5. oldu
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04 Aralık 2022 17:53
İspanya'da düzenlenen Valencia Maratonu tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı yol yarışı parkurları arasında gösterilen organizasyon, Valencia kentinde gerçekleştirildi.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, 2.04.36'lık derecesiyle organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Kaan Kigen Özbilen, 2019'da burada 2.04.16 ile Avrupa rekoru kırmıştı.

Üç yıl aradan sonra spora dönen milli atlet Ümmü Kiraz da 2.34.46'lık derecesiyle yarışı 34. bitirdi.

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