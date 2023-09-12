Valencia: "MANU'nun grubu zor"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın eski kaptanlarından Antonio Valencia açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valencia: 'MANU'nun grubu zor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2023 00:41
Son güncelleme 12 Eylül 2023 00:46
Manchester United'ın eski kaptanlarından Antonio Valencia, takımın yeniden form tutacağına inandığını söyledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın resmi sitesine röportaj veren Valencia yaptığı açıklamada, "Henüz ligde 4 maç oynandı ve ikisi kazanıldı. Daha da iyi olacağını biliyorum. Yeni transferlerin takıma adapte olma süreci var. Umarım mümkün olan en kısa sürede uyum sağlarlar" diye konuştu.

"MANU'NUN YERİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ"

United'ın yerinin her zaman Şampiyonlar Ligi olduğunu da söyleyen Valencia, "Manchester United her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olan bir kulüp. Manchester United bu kupayı daha önce birçok kez kazandı. Bu yüzden en iyilerle rekabet etmesi gereken bir takım." diye konuştu.

"ZOR BİR GRUPTAYIZ"

Galatasaray'ın da yer aldığı grupla ilgili değerlendirmesinde ise Valencia, "Zor bir grubumuz var ama bu takımın iyi hazırlanması, bu maçlara konsantre olması ve gruptan çıkması gerektiğini biliyoruz. Hedefimizin sadece bu olması gerekiyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery