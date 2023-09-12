Valencia: 'MANU'nun grubu zor'

Manchester United'ın eski kaptanlarından Antonio Valencia, takımın yeniden form tutacağına inandığını söyledi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın resmi sitesine röportaj veren Valencia yaptığı açıklamada, "Henüz ligde 4 maç oynandı ve ikisi kazanıldı. Daha da iyi olacağını biliyorum. Yeni transferlerin takıma adapte olma süreci var. Umarım mümkün olan en kısa sürede uyum sağlarlar" diye konuştu.
"MANU'NUN YERİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ"
United'ın yerinin her zaman Şampiyonlar Ligi olduğunu da söyleyen Valencia, "Manchester United her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olan bir kulüp. Manchester United bu kupayı daha önce birçok kez kazandı. Bu yüzden en iyilerle rekabet etmesi gereken bir takım." diye konuştu.
"ZOR BİR GRUPTAYIZ"
Galatasaray'ın da yer aldığı grupla ilgili değerlendirmesinde ise Valencia, "Zor bir grubumuz var ama bu takımın iyi hazırlanması, bu maçlara konsantre olması ve gruptan çıkması gerektiğini biliyoruz. Hedefimizin sadece bu olması gerekiyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın resmi sitesine röportaj veren Valencia yaptığı açıklamada, "Henüz ligde 4 maç oynandı ve ikisi kazanıldı. Daha da iyi olacağını biliyorum. Yeni transferlerin takıma adapte olma süreci var. Umarım mümkün olan en kısa sürede uyum sağlarlar" diye konuştu.
"MANU'NUN YERİ HER ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ"
United'ın yerinin her zaman Şampiyonlar Ligi olduğunu da söyleyen Valencia, "Manchester United her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olan bir kulüp. Manchester United bu kupayı daha önce birçok kez kazandı. Bu yüzden en iyilerle rekabet etmesi gereken bir takım." diye konuştu.
"ZOR BİR GRUPTAYIZ"
Galatasaray'ın da yer aldığı grupla ilgili değerlendirmesinde ise Valencia, "Zor bir grubumuz var ama bu takımın iyi hazırlanması, bu maçlara konsantre olması ve gruptan çıkması gerektiğini biliyoruz. Hedefimizin sadece bu olması gerekiyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.